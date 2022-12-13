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Взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую вручили военкору Владлену Татарскому
Сегодня, 19:47
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Взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую вручили военкору Владлену Татарскому

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Очевидцы рассказали, что награда взорвалась в руках военкора.

Появилась версия, что взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую вручили погибшему Владлену Татарскому.  Об этом сообщили в службе "112". 

Очевидцы рассказали, что награда взорвалась в руках военкора, который проводил творческий вечер. Девушка-даритерь первая скрылась с места теракта. 

По предварительным данным, мощность устройства составила около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

В результате случившегося погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Пострадали 16 человек.

Ранее на Piter.tv: в подрыве кафе на Васильевском острове подозревают девушку.

Фото: Телеграм / 112

Теги: взрыв в петербурге, погиб военкор, теракт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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