Взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую вручили военкору Владлену Татарскому

Появилась версия, что взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую вручили погибшему Владлену Татарскому. Об этом сообщили в службе "112".
Очевидцы рассказали, что награда взорвалась в руках военкора, который проводил творческий вечер. Девушка-даритерь первая скрылась с места теракта.
По предварительным данным, мощность устройства составила около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.
В результате случившегося погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Пострадали 16 человек.
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Фото: Телеграм / 112
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