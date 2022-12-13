Взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую вручили военкору Владлену Татарскому

Очевидцы рассказали, что награда взорвалась в руках военкора.

Появилась версия, что взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую вручили погибшему Владлену Татарскому. Об этом сообщили в службе "112".

Очевидцы рассказали, что награда взорвалась в руках военкора, который проводил творческий вечер. Девушка-даритерь первая скрылась с места теракта.

По предварительным данным, мощность устройства составила около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

В результате случившегося погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Пострадали 16 человек.

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Фото: Телеграм / 112