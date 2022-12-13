Подозреваемую в подрыве в кафе Дарью Трепову доставили в Москву

Суд должен избрать ей меру пресечения.

Подозреваемую в подрыве в кафе в Петербурге Дарью Трепову доставили в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По прибытии в Домодедово сотрудники полиции вывели девушку из здания аэропорта и отвели к автомобилю. Сегодня, 4 апреля, суд должен избрать ей меру пресечения.

Напомним, 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв. В помещении проходила встреча с военкором Владленом Татарским, который погиб в результате происшествия. По информации СК РФ, подозреваемой в причастности ко взрыву в кафе считают Дарью Трепову. Она подарила погибшему статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. Девушку задержали.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме почтили минутой молчания память военкора Татарского.

Видео: Telegram / 112