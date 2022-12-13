В Госдуме почтили минутой молчания память военкора Татарского

По словам Володина, киевский режим совершил в Северной столице "бесчеловечный террористический акт".

В Госдуме почтили минутой молчания память военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе в Петербурге. Минуту молчания объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, киевский режим совершил в Северной столице "бесчеловечный террористический акт". Он также отметил, что в результате происшествия пострадало много граждан.

Напомним, 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв. В помещении проходила встреча с военкором Татарским, который погиб в результате происшествия. По информации СК РФ, подозреваемой в причастности ко взрыву в кафе считают Дарью Трепову. Она подарила погибшему статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. Девушку задержали.

Ранее мы сообщали, что в ООН выразили обеспокоенность взрывом в Петербурге.

Видео: Дума ТВ