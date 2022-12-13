В ООН выразили обеспокоенность взрывом в Петербурге

Стефан Дюжаррик ожидает больше информации о расследовании трагедии.

Во Всемирной организации выразили обеспокоенность взрывом в Петербурге, в результате которого жертвой стал военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали другие люди. Соответствующее заявление официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сделал в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ в Нью-Йорке. Он пояснил, что специалисты ожидают более информации о проводимом расследовании.

Мы с обеспокоенностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер. По нашему пониманию, расследование продолжается. Мы будем ждать больше. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Гутерриш намерен встретиться с Лавровым в апреле.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций