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В ООН выразили обеспокоенность взрывом в Петербурге

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Стефан Дюжаррик ожидает больше информации о расследовании трагедии.

Во Всемирной организации выразили обеспокоенность взрывом в Петербурге, в результате которого жертвой стал военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали другие люди. Соответствующее заявление официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сделал в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ в Нью-Йорке. Он пояснил, что специалисты ожидают более информации о проводимом расследовании.

Мы с обеспокоенностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер. По нашему пониманию, расследование продолжается. Мы будем ждать больше.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Гутерриш намерен встретиться с Лавровым в апреле.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: владлен татарский, оон, стефан дюжаррик
Категории: Происшествия, Лента новостей, Терроризм, Криминальные происшествия, Тема дня, Новости России, Новости СПб,

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