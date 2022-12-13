Гутерриш намерен встретиться с Лавровым в апреле

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш намерен встретиться с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым в апреле 2023 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Чиновник пояснил, что глава МИД РФ примет участие в заседаниях Совета Безопасности, которые состоятся в штаб-квартире 24 и 25 числа.
Я не сомневаюсь, что, когда министр Лавров будет здесь, они встретятся с генеральным секретарем. Встреча будет посвящена длинному перечню вопросов в повестке отношений России и ООН.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Специалистты ожидают, что Сергей Лавров примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН, проводимого в рамках российского председательства 24 и 25 апреля.
В ООН заявили, что генсек не вмешивается в споры о председательстве России в Совбезе.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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