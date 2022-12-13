В ООН заявили, что генсек не вмешивается в споры о председательстве России в Совбезе

Стефан Дюжаррик заметил, что генсек выполняет свой мандат.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не намерен вмешиваться в вопрос о том, следует ли российскому представительству в апреле текущего года брать самоотвод как председателю Совета Безопасности на заседаниях по украинскому кризису. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник объяснил, что генсек продолжит выполнять свой должностной мандат. Это говорит о том, что вне зависимости от страны-председателя Совбеза Антониу Гутерриш продолжит говорить те заявления, которые основываются на принципах Устава.

Думаю, что генеральный секретарь ООН считает, что хорошей идеей для государств - членов ООН является принятие решения ими самими. Но это не то, во что генеральный секретарь будет вмешиваться... Мы надеемся, что журналисты помогут нам в пояснении различных компонентных частей, какие сферы входят в полномочия генерального секретаря, а какие нет. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Представитель ООН лобавил, что Антноиу Гутерриш сможет 24 апреля принять участие в созываемом Россией заседании СБ Всемирной организации на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН".

ООН не планирует усиливать безопасность на время председательства РФ в Совбезе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций