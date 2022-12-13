ООН не планирует усиливать безопасность на время председательства РФ в Совбезе

Стефан Дюжаррик рассказал о том, что вопросами охраны занимается принимающая страна - США.

ООН не планирует усиливать меры безопасности в штаб-квартире в Нью-Йорке на время российского председательства в Совете Безопасности при Всемирной организации в апреле. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге перед журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Внутри здания я не вижу необходимости для каких-то изменений. Снаружи этим занимается принимающая страна. Они фантастически справляются с этой работой уже 76 лет, и я не сомневаюсь, что так и будет дальше. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Россия в апреле 2023 года председательствует в Совете Безопасности ООН. Для участия в мероприятиях во второй половине месяца в Нью-Йорк прибудет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Западные СМИ развернули кампанию по этому поводу. Несколько местных изданий ставили под сомнение право Москвы на это председательство.

В ООН заявили, что решение вопроса экспорта удобрений РФ требует активного участия сторон.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций