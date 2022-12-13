В ООН заявили, что решение вопроса экспорта удобрений РФ требует активного участия сторон

Стефан Дюжаррик рассказал о работе ООН по черноморской сделке.

Продвижение в вопросе экспорта российского продовольствия и удобрений требует активного и эффективного взаимодействия большого числа других мировых игроков: стран и частного сектора. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке рассказал официальный представитель генерального секретаря при Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт пояснил СМИ, что движение морских судов в рамках черноморской инициативы продолжается, так как сведения об этом поступают в режиме реального времени. Отследить информацию можно на сайте Совместного координационного центра в Стамбуле.

Это также требует активного и позитивного взаимодействия большего числа других игроков, с которыми мы продолжим взаимодействовать. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт добавил, что в рамках работы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и руководителя Конференции по торговле и развитию Ребеки Гринспен специалисты ООН продолжают подталкивать компании к выполнению чрезвычайно важного Меморандума по обеспечению экспорта.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций