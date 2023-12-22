В Госдуме заявили, что сокращенная рабочая неделя не должна дискриминировать женщин с детьми

По ее словам, эта инициатива требует внимательного рассмотрения.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сокращенная рабочая неделя не должна дискриминировать женщин с детьми. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

Бессараб прокомментировала предложение ЛДПР о сокращении на один час рабочей недели для женщин с двумя и более детьми. По ее словам, эта инициатива требует внимательного рассмотрения. Депутат отметила, что работающие женщины могут попасть под дискриминацию, так как работодатели "неохотно нанимают мам на сменную работу". Также Бессараб заявила, что некоторые работодатели уклоняются от найма таких сотрудниц под разными предлогами.

Ранее метеоролог Вильфанд сообщил о жаркой погоде в Москве в первую неделю лета.

Фото: Piter.tv