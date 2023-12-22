Метеоролог Вильфанд сообщил о жаркой погоде в Москве в первую неделю лета

По словам эксперта, в первую неделю июня жителей столицы ожидает разнообразие погоды.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о жаркой погоде в Москве в первую неделю лета. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в первую неделю июня жителей столицы ожидает разнообразие погоды. Он уточнил, что в первую половину недели температура будет на +5 градусов выше нормы. Со второй половины недели будет небольшое снижение, а неустойчивость вызовет небольшие осадки.

Ранее мы сообщали, что в Москве пациент наркологической клиники поджег туалет.

Фото: Piter.tv