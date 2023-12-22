В Москве пациент наркологической клиники поджег туалет

Площадь возгорания составила 1 "квадрат", огонь быстро потушили.

Пациент наркологической клиники, которая находится на Угрешской улице в Москве, устроил пожар в туалете. Об этом пишет 2 июня телеканал "360".

По данным источника, мужчина поджег несколько листов бумаги. Предположительно, ими могли быть результаты анализов.

Площадь возгорания составила 1 "квадрат", огонь быстро потушили. На место происшествия прибыли специалисты, составившие акт. Кроме того, они провели профилактические работы.

Информации о пострадавших нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Кременчугской улице в Петербурге в квартире загорелась стиральная машинка.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)