На Кременчугской улице в квартире загорелась стиральная машинка

Огонь полностью уничтожил технику.

Сегодня, 31 мая, в Центральном районе произошел пожар. В доме № 13 по Кременчугской улице загорелась стиральная машина. Огонь полностью уничтожил технику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:07. Спасатели потушили пламя за 21 минуту. С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Песочном горел дом с мансардой.

Фото: Pxhere