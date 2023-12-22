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На Кременчугской улице в квартире загорелась стиральная машинка
Сегодня, 13:07
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На Кременчугской улице в квартире загорелась стиральная машинка

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Огонь полностью уничтожил технику.

Сегодня, 31 мая, в Центральном районе произошел пожар. В доме № 13 по Кременчугской улице загорелась стиральная машина. Огонь полностью уничтожил технику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:07. Спасатели потушили пламя за 21 минуту. С огнем боролись три единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Песочном горел дом с мансардой.

Фото: Pxhere

Теги: горит стиральная машина, кременчугская улица, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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