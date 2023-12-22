В Песочном горел дом с мансардой

В частном доме пламя охватило шесть квадратных метров.

В Курортном районе сегодня, 31 мая, произошел пожар. Ночью на Пограничной улице, 107, загорелся частный дом с мансардой. Огонь распространился по площади шесть квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:10. Пожарные боролись с огнем в течение получаса. Пламя потушили две спецмашины и 10 спасателей.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что пожар на Пограничной улице забрал жизнь мужчины.

Фото: Piter.tv