Пожар на Пограничной улице забрал жизнь мужчины

Полыхала металлическая, размером 2х3 метра бытовка.

В Курортном районе вечером 30 мая произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Пограничная улица, 98, поступила на пульт спасателей в 22:15. Полыхала металлическая, размером 2х3 метра бытовка. Огонь ликвидировали к 22:47.

В результате происшествия погиб мужчина. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)