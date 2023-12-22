На Невском проспекте горела "Волга"

В "легковушке" происходило горение в отсеке двигателя.

В Центральном районе вечером 30 мая полыхал легковой автомобиль "Волга". Об этом стало известно Piter.TV.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, информация о пожаре во дворе дома 119 по Невскому проспекту поступила на пульт спасателей в 20:14. В "легковушке" происходило горение в отсеке двигателя. Огонь ликвидировали в 20:29.

Сведений о пострадавших нет. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Ранее на Piter.TV: на Бухарестской улице полыхал автомобиль Lada.

Фото: Piter.TV