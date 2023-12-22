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На Невском проспекте горела "Волга"
Вчера, 23:35
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На Невском проспекте горела "Волга"

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В "легковушке" происходило горение в отсеке двигателя.

В Центральном районе вечером 30 мая полыхал легковой автомобиль "Волга". Об этом стало известно Piter.TV.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, информация о пожаре во дворе дома 119 по Невскому проспекту поступила на пульт спасателей в 20:14. В "легковушке" происходило горение в отсеке двигателя. Огонь ликвидировали в 20:29. 

Сведений о пострадавших нет. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Ранее на Piter.TV: на Бухарестской улице полыхал автомобиль Lada.

Фото: Piter.TV

Теги: горела машина, пожар на невском проспекте
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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