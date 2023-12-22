На Бухарестской улице полыхал автомобиль Lada

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что машина принадлежит компании Lamoda.

Во Фрунзенском районе вечером 13 мая горела машина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре в автомобиле Lada Largus, который был припаркован у дома 80 по улице Бухарестской, поступила на пульт спасателей в 20:25. В машине полыхали сгораемые части. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что Lada принадлежит компании Lamoda.

К 20:53 огонь потушили, сведений о пострадавших в результате происшествия нет. К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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