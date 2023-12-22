На улице Шахматова горела "однушка"

Сегодня, 13 мая, в Петродворцовом районе произошел пожар. На улице Шахматова в доме 2, корпус 1, вспыхнула однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:26. К этому часу пламя охватило четыре квадратных метра в квартире.
В однокомнатной квартире площадью 25 кв. метров обгорела обстановка на площади 4 кв. метра.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пожар к 17:19.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что во время пожара на Купчинской улице погиб мужчина.
Фото: Piter.tv
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