На улице Шахматова горела "однушка"

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 13 мая, в Петродворцовом районе произошел пожар. На улице Шахматова в доме 2, корпус 1, вспыхнула однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:26. К этому часу пламя охватило четыре квадратных метра в квартире.

В однокомнатной квартире площадью 25 кв. метров обгорела обстановка на площади 4 кв. метра. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пожар к 17:19.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время пожара на Купчинской улице погиб мужчина.

Фото: Piter.tv