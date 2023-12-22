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На улице Шахматова горела "однушка"
Сегодня, 17:32
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На улице Шахматова горела "однушка"

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Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 13 мая, в Петродворцовом районе произошел пожар. На улице Шахматова в доме 2, корпус 1, вспыхнула однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:26. К этому часу пламя охватило четыре квадратных метра в квартире. 

В однокомнатной квартире площадью 25 кв. метров обгорела обстановка на площади 4 кв. метра.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пожар к 17:19. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что во время пожара на Купчинской улице погиб мужчина.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мчс, пожар в квартире, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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