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Во время пожара на Купчинской улице погиб мужчина
Сегодня, 11:47
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Во время пожара на Купчинской улице погиб мужчина

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Горела однокомнатная квартира.

Во Фрунзенском районе Петербурга во время квартирного пожара погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на Купчинской улице, 13, корпус 3, поступило 13 мая в 10:46. В однокомнатной квартире площадью 35 м2 обгорела обстановка на площади 15 м2.

В 11:10 пожар был ликвидирован.  На месте пожара был обнаружен погибший мужчина. 

Утром на Химическом переулке на площади 500 "квадратов" горели паллеты.

Фото: Piter.tv     

Теги: квартирный пожар, купчинская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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