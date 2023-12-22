Во время пожара на Купчинской улице погиб мужчина

Горела однокомнатная квартира.

Во Фрунзенском районе Петербурга во время квартирного пожара погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на Купчинской улице, 13, корпус 3, поступило 13 мая в 10:46. В однокомнатной квартире площадью 35 м2 обгорела обстановка на площади 15 м2.

В 11:10 пожар был ликвидирован. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина.

Утром на Химическом переулке на площади 500 "квадратов" горели паллеты.

Фото: Piter.tv