На Уральской улице 17 спасателей тушили бытовки

В 10:23 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

На Васильевском острове сегодня, 17 апреля, произошел пожар. На Уральской улице, 20, полыхали бытовки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:40. На место случившегося прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины.

В двух бытовках, размерами 2,5х5 метров каждая, происходило горение по всей площади. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 10:23 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

Подробности уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv