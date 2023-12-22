  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Уральской улице 17 спасателей тушили бытовки
Сегодня, 10:31
126
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Уральской улице 17 спасателей тушили бытовки

0 0

В 10:23 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. 

На Васильевском острове сегодня, 17 апреля, произошел пожар. На Уральской улице, 20, полыхали бытовки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:40. На место случившегося прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины.

В двух бытовках, размерами 2,5х5 метров каждая, происходило горение по всей площади. 

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 10:23 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. 

Подробности уточняются. Проводится проверка. 

Ранее мы писали, что на Большой Горской улице горел гараж и Volkswagen.

Фото: Piter.tv

Теги: горела бытовка, мчс, уральская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии