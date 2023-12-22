На Большой Горской улице горел гараж и Volkswagen

Во время пожара никто не пострадал.

Сегодня, 16 апреля, в Сестрорецке утром горел автомобиль. На Большой Горской улице у дома № 70 вспыхнул Volkswagen, который находился в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:24. На место случившегося прибыли девять спасателей и две спецмашины.

В гараже размером 2х4 метра происходило горение обстановки по всей площади, сгорели сгораемые части находящегося внутри гаража автомобиля марки "Volkswagen ". Пресс-служба ГУ МЧС по региону

В 04:00 пожар был ликвидирован. Во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv