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На Большой Горской улице горел гараж и Volkswagen
Сегодня, 9:39
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На Большой Горской улице горел гараж и Volkswagen

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Во время пожара никто не пострадал.

Сегодня, 16 апреля, в Сестрорецке утром горел автомобиль. На Большой Горской улице у дома № 70 вспыхнул Volkswagen, который находился в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:24. На место случившегося прибыли девять спасателей и две спецмашины. 

В гараже размером 2х4 метра происходило горение обстановки по всей площади, сгорели сгораемые части находящегося внутри гаража автомобиля марки "Volkswagen ".        

Пресс-служба ГУ МЧС по региону

В 04:00 пожар был ликвидирован.   Во время пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. 

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Фото: Piter.tv

Теги: большая горская, мчс, сгорел автомобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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