Труп со скотчем на руке вытащили из Невы

Возраст погибшего составляет около 50-ти лет.

На Васильевском острове из Невы извлечено труп мужчины. Как стало известно Piter.TV, его заметили в понедельник, 15 апреля, коло 14:40 недалеко от дома №12 по Университетской набережной.

Возраст погибшего составляет около 50-ти лет. На теле не обнаружено признаков насильственной смерти, однако на левом запястье обнаружен скотч.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что на Авиаконструкторов нашли труп 86-летней пенсионерки со ссадинами.

Фото: Pxhere