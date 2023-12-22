Губернаторские выборы в Петербурге запланированы на 8 сентября

Решение о трехдневном голосовании примет Горизбирком в течение 10 дней после опубликования документа.

Спикер Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга Александр Бельский заявил, что дату проведения губернаторских выборов в 2024 году планируют обсудить 30 мая в рамках заседания.

Предлагаю назначить выборы высшего должностного лица Петербурга – губернатора города – на 8 сентября 2024 года. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Решение о трехдневном голосовании примет Горизбирком в течение 10 дней после опубликования документа. Александр Бельский отметил, что он – "за". По словам спикера парламента, "многодневная система уже хорошо зарекомендовала себя: показала свою эффективность и удобство для избирателей".

Ранее на Piter.TV: партия "Новые люди" может выдвинуть на выборы губернатора Петербурга депутата из Калмыкии.

Фото: Piter.TV