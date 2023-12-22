Партия "Новые люди" может выдвинуть на выборы губернатора Петербурга депутата из Калмыкии

Сангаджи Тарбаев отметил, что "не считает себя плохим кандидатом на этот пост, если выбор партии остановится на нем".

Партия "Новые люди" может выдвинуть на выборы губернатора Петербурга бывшего участника КВН от команды "Сборная РУДН" и депутата из Калмыкии Сангаджи Тарбаева. Об этом 27 мая пишет "Фонтанка".

Сангаджи Тарбаев отметил, что "не считает себя плохим кандидатом на этот пост, если выбор партии остановится на нем". В Петербурге политик и юморист был только как турист.

У нас много таких руководителей регионов, которые не имеют отношения к региону, здесь главное эффективность управленца. Я не могу сказать, что у меня много опыта для управления таким большим городом, здесь нужна команда, поэтому неправильно рассуждать категориями свой или не свой. Сангаджи Тарбаев

Напомним, выборы губернатора Петербурга будут трехдневными и продлятся с 6 по 8 сентября.

Ранее на Piter.TV: партии "Родина" и "Зеленые" выдвинут кандидатов на выборы губернатора Петербурга.

Фото: Piter.TV