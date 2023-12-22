Партия "Новые люди" может выдвинуть на выборы губернатора Петербурга депутата из Калмыкии

Партия "Новые люди" может выдвинуть на выборы губернатора Петербурга бывшего участника КВН от команды "Сборная РУДН" и депутата из Калмыкии Сангаджи Тарбаева. Об этом 27 мая пишет "Фонтанка".
Сангаджи Тарбаев отметил, что "не считает себя плохим кандидатом на этот пост, если выбор партии остановится на нем". В Петербурге политик и юморист был только как турист.
У нас много таких руководителей регионов, которые не имеют отношения к региону, здесь главное эффективность управленца. Я не могу сказать, что у меня много опыта для управления таким большим городом, здесь нужна команда, поэтому неправильно рассуждать категориями свой или не свой.
Сангаджи Тарбаев
Напомним, выборы губернатора Петербурга будут трехдневными и продлятся с 6 по 8 сентября.
Ранее на Piter.TV: партии "Родина" и "Зеленые" выдвинут кандидатов на выборы губернатора Петербурга.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все