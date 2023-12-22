Партии "Родина" и "Зеленые" выдвинут кандидатов на выборы губернатора Петербурга

Для того, чтобы попасть в избирательный бюллетень, кандидатам от "Зеленых" и "Родины", у которых нет фракций в Законодательном собрании Петербурга, необходимо получить поддержку не только 10% муниципальных депутатов, но и жителей города.

Гендиректор технопарка "ИнФинТех" Мария Михайлова и депутат МО "Ульянка" Павел Брагин заявили о своем участии в выборах губернатора Петербурга от партий "Родина" и "Зеленые" соответственно. Михайлова планирует сделать акцент в своей предвыборной программе на вопросах цифровизации, в то время как Брагин представляет партию, ориентированную на экологические проблемы.

Для того, чтобы попасть в избирательный бюллетень, кандидатам от "Зеленых" и "Родины", у которых нет фракций в Законодательном собрании Петербурга, необходимо получить поддержку не только 10% муниципальных депутатов, но и жителей города.

Выборы губернатора Петербурга состоятся в сентябре. По информации от спикера ЗакСа Александра Бельского, голосование пройдет 6, 7 и 8 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что Надежда Тихонова будет баллотироваться на пост губернатора Петербурга.

Фото: Telegram / Мария Михайлова RC