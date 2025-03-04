В Приморском районе локализовали пожар на площади 3,5 тыс. кв. м

В 13:51 пожару был присвоен повышенный уровень сложности 1-БИС.

Во вторник, 4 марта, в 13:30 была получена информация о возгорании по адресу: Приморский район, улица 1-я Конная Лахта, дом 1. Согласно данным ГУ МЧС РФ, пожар охватил производственное здание размером 50х70 метров.

В 13:51 пожару был присвоен повышенный уровень сложности 1-БИС. В 14:40 степень опасности увеличена до уровня №2. В 15:32 пожар был локализован, опасность снизилась до уровня №2, продолжалась работа по уровню 1-БИС.

Данные о пострадавших отсутствуют. Для тушения пожара было привлечено 9 единиц техники и 38 человек личного состава МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что в "трешке" на проспекте Королева произошел пожар.

Фото и видео: Telegram / МЧС Петербурга