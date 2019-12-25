В "трешке" на проспекте Королева произошел пожар

Во вторник, 4 марта, в 14:47 поступило сообщение о возгорании по адресу: Приморский район, проспект Королёва, дом 27, корпус 2.
В трёхкомнатной квартире огонь повредил обстановку на площади 5 квадратных метров. Пожар был потушен в 15:18. По данным очевидцев, пострадавшего мальчика-подростка эвакуировали на носилках и доставили в реанимацию.
Для ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и пятнадцать сотрудников МЧС.
Ранее мы сообщили о том, что в вартирный пожар на Белградской забрал жизнь мужчины.
Фото: Telegram / Мегаполис| ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все