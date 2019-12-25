В "трешке" на проспекте Королева произошел пожар

В трёхкомнатной квартире огонь повредил обстановку на площади 5 квадратных метров.

Во вторник, 4 марта, в 14:47 поступило сообщение о возгорании по адресу: Приморский район, проспект Королёва, дом 27, корпус 2.

В трёхкомнатной квартире огонь повредил обстановку на площади 5 квадратных метров. Пожар был потушен в 15:18. По данным очевидцев, пострадавшего мальчика-подростка эвакуировали на носилках и доставили в реанимацию.

Для ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и пятнадцать сотрудников МЧС.

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