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Квартирный пожар на Белградской забрал жизнь мужчины
Сегодня, 10:34
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Квартирный пожар на Белградской забрал жизнь мужчины

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В "двушке" полыхало на площади 2 "квадрата".

Во Фрунзенском районе утром 4 марта произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Белградской улице, 8к1, поступило на пульт спасателей в 09:32. В "двушке" полыхало на площади 2 "квадрата". С огнем справились к 10:25, его тушили 15 человек личного состава и три единицы техники. 

На месте пожара обнаружили тело мужчины, все обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее на Piter.TV: во время пожара на Маршала Блюхера пострадал мужчина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: белградская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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