Квартирный пожар на Белградской забрал жизнь мужчины

В "двушке" полыхало на площади 2 "квадрата".

Во Фрунзенском районе утром 4 марта произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Белградской улице, 8к1, поступило на пульт спасателей в 09:32. В "двушке" полыхало на площади 2 "квадрата". С огнем справились к 10:25, его тушили 15 человек личного состава и три единицы техники.

На месте пожара обнаружили тело мужчины, все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: во время пожара на Маршала Блюхера пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV