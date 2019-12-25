Во время пожара на Маршала Блюхера пострадал мужчина

В квартире-студии на балконе площадью 5 "квадратов" полыхало на 2 "квадратах".

В Калининском районе утром 4 марта произошел пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: проспект Маршала Блюхера, 7к1, поступило на пульт спасателей в 07:06. В квартире-студии на балконе площадью 5 "квадратов" полыхало на 2 "квадратах". К 07:44 огонь потушили.

Травмы получил мужчина, его госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: в Петроградском районе во время пожара погибла женщина.

Фото: Piter.TV