  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петроградском районе во время пожара погибла женщина
Сегодня, 10:17
124
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

В Петроградском районе во время пожара погибла женщина

0 0

Личность погибшей устанавливается.

Утром воскресенья, 2 марта, около 5:00, в доме № 28 по улице Большая Зеленина произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

В 3-комнатной коммунальной квартире произошло возгорание кухонной мебели и межэтажных перекрытий на общей площади 25 кв. метров. Из опасной зоны были эвакуированы 15 человек. Пожар удалось ликвидировать примерно через два часа. К сожалению, в результате пожара погибла женщина. Её личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержаны подозреваемые в разбое на улице Седова в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: женщина погибла в пожаре, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии