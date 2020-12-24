ЗакС решил обследовать участок Конной Лахты, куда хотят перенести АБЗ

Летом 2020-го года обследование уже проводилось, но требуется провести его еще более тщательно.

Депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Мария Щербакова предложили провести комплексные экологические обследования в Ольгино, куда планируют перенести Асфальтобетонный завод №1. Авторы инициативы указали на то, что застройка нанесет ущерб окружающей среде.

Тихонова предлагает провести тщательное и компетентное обследование уникальной экосистемы участка МО "Лахта-Ольгино". В прошлом году специалисты пришли к выводу, что в Конной Лахте все ландшафты и растительные сообщества территории имеют природоохранную, рекреационную и эстетическую ценность. Участок является местом обитания 157 видов птиц и редких растений.

При застройке потребуется изъять и утилизировать более 3 млн м. торфа, что отрицательно скажется не только на месте изъятия, но и на месте складирования.

Ранее проект Надежды Тихоновой рассмотрели в Смольном. Инициативу поддержал губернатор Александр Беглов. На данный момент АБЗ №1 находится в Коломягах, чему недовольны местные жители. Весной 2020 года стало известно, что предполагаемой площадкой для переноса предприятия может стать промзона "Конная Лахта". Жители Ольгино также не хотят жить рядом с заводом.

Фото: abz-asphalt.ru