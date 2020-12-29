Смольный одобрил проект Тихоновой по экологическому обследованию Конной Лахты

Законопроект депутата ЗакСа Надежды Тихоновой о необходимости проведения в Конной Лахте комплексного экологического обследования поддержала администрация Санкт-Петербурга. Подтверждение выводов проведенной ранее Центром "ЭКОМ" экспертизы гособследованием может повлечь создание нового охраняемого природного объекта и сделать невозможным перенос завода "АБЗ № 1" из Коломяг.

В Смольном рассмотрели законопроект депутата ЗакСа Тихоновой о необходимости включения части территорий Конной Лахты в перечень земельных участков, где необходимо провести комплексное экологическое обследование. По итогу глава города в соответствии со статьей 32 Устава Петербурга поддержал законодательную инициативу парламентария. Информация о принятом решении опубликована в "Банке законопроектов" на сайте городского парламента от 11 января 2021 года.

Напомним, власти Санкт-Петербурга последние пять лет пытаются решить проблему с переносом завода "АБЗ № 1" из Коломяг, пагубно влияющим на окружающую среду и являющимся постоянным предметом жалоб местных жителей. Весной 2020 года стало известно, что предполагаемой площадкой для переноса предприятия может стать промзона "Конная Лахта" (участок № 55) в Ольгино. Против этого выступили жители МО "Лахта-Ольгино", объединившись в движение "Против АБЗ" и вступив в диалог с властями города. По мнению активистов, появление завода представляет потенциальную опасность как для живущих рядом садоводов и петербуржцев из ближайших ЖК, так и для особо охраняемых природных территорий (ООПТ), находящихся в МО ("Петровский пруд", "Юнтоловский заказник", "Северное побережье Невской Губы). Кроме того, активисты выступили за сохранение в округе и в зоне предполагаемой постройки завода сохранившегося лесного массива.

В августе 2020 года по заказу местных жителей Центром "ЭКОМ" была проведена независимая экспертиза обширной территории южной части Конной Лахты с "зеленым массивом" - между Приморским шоссе и Северо-Западной ТЭЦ, - которая затронула промзону и предполагаемый участок для "АБЗ № 1". Результаты экспертизы показали, что земли имеют высокую рекреационную и природную ценность, а расположенные там леса являются местом как временного, так и постоянного гнездования десятков краснокнижных птиц. Исследование также выявило присутствие охраняемых государством редких растений.

На основании экспертизы депутат ЗакСа Надежда Тихонова внесла в парламент законопроект о необходимости проведения комплексного экологического обследования земельного участка ранее обследованного "ЭКОМ", о чем стало известно 9 октября 2020 года. 3 декабря 2020 года проект прошел процесс официальной регистрации. В случае, если госэкспертиза подтвердит высокую природную ценность исследованной зоны Конной Лахты, то на ее территории будет создана новая ООПТ, что исключит возможность переноса "АБЗ № 1" из Коломяг. Предпосылки к этому уже есть, так как чиновники профильных комитетов администрации Петербурга согласились с частью выводов экологической экспертизы Центра "ЭКОМ", сообщало издание FederalCity в ноябре.

Установленная экспертизой природная ценность территории мотивировала активистов выступить с инициативой по сохранению в Ольгино "зеленой зоны" через смену функционального зонирования части земель Конной Лахты. Местные жители уже внесли свои предложения в рамках прошедших в декабре 2020 года общественных слушаний по изменению правил землепользования (ПЗЗ). Замечания активистов были оценены и приняты к рассмотрению Комиссией по землепользованию и застройке.

Отметим, высокий уровень протестной активности, а также установленная экологическая ценность Конной Лахты, могли стать причиной для рассмотрения руководством группы компаний "АБЗ-1" альтернативной площадки для переноса коломяжского предприятия. Такой может стать промзона "Белоостров" (участок № 17 или № 18). В профильных комитетах Смольного эту площадку оценивают, как наиболее перспективную. Более того, дирекция АО "АБЗ-1" в конце сентября 2020 года обращалось к губернатору Петербурга с просьбой поддержать предложение о предоставлении участка № 17 в "Белоострове" в аренду без торгов на инвестиционных условиях для реализации проекта с присвоением предприятию статуса стратегического инвестора, сообщало Piter.TV. Однако окончательный выбор площадки для переноса завода руководством "АБЗ № 1" не сделан. В настоящий момент оцениваются экономические возможности и иные факторы.

Фото: Piter.tv