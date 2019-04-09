"Асфальтобетонный завод № 1" ("АБЗ № 1") может остаться в Коломягах в том случае, если не будут внесены изменения в Генплан города, а предприятие не получит статус стратегического инвестора для переноса мощностей в рамках инвестпроекта. Это следует из присланного ответа ОАО "АБЗ-1" на запрос редакции Piter.TV

Ранее стало известно, что "АБЗ № 1" рассматривает возможность переноса предприятия из Коломяг в промзону "Белоостров". Руководство группы компаний ОАО "АБЗ-1" в конце сентября 2020 года обращалось к губернатору Александру Беглову с просьбой поддержать предложение о предоставлении участка № 17 в "Белоострове" в аренду без торгов на инвестиционных условиях для реализации проекта с присвоением предприятию статуса стратегического инвестора. О том, было ли рассмотрено обращение и на какой стадии находится процесс признания "АБЗ № 1" стратегическим инвестором, информации не было. В связи с этим, редакция портала Piter.TV обратилась к руководству группы компаний ОАО "АБЗ-1" с соответствующим запросом.

В ответ на запрос ОАО "АБЗ № 1" сообщило, что руководством рассматривается возможность передислокации производства из Коломяг на иную площадку, в том числе в промзону "Белоостров". Переезд может быть реализован как стратегический инвестиционный проект с присвоением "АБЗ № 1" статуса стратегического инвестора. На данный момент организация уже подготавливает комплект документов для обращения в уполномоченный орган исполнительной власти с заявкой о присвоении проекту такого статуса.

Одновременно с этим в ОАО "АБЗ-1" сообщили, что сам перенос предприятия возможен при соблюдении ряда условий: определении площадки, внесении необходимых изменений в Генплан Петербурга (основной документ, определяющий застройку в городе – прим.ред), наличии финансирования и других.

Из сути ответа следует, что завод ОАО "АБЗ-1" как частное коммерческое предприятие, имеющее вес на рынке, самостоятельно определяет целесообразность и возможности для переноса своих мощностей. А потому завод на неопределенное время может остаться на Новосельковской улице в Коломягах в том случае, если предъявленные ими требования не будут соблюдены, в Генплан не внесут необходимые изменения, а предприятие не получит статус стратегического инвестора. Участок в Коломягах находится в собственности, а деятельность ведется в соответствии с законом. При отсутствии площадок, пригодных для переноса, ОАО "АБЗ" оставит за собой право использовать участок без ограничения срока.

Отметим, условие о внесении изменений в Генплан, обозначенное в ответе на запрос, касается земельного участка предприятия в Коломягах. Ранее СМИ сообщали, что траты на переезд, оцениваемые примерно в 2 млрд рублей, планируется покрыть за счет редевелопмента и продажи участка. В связи с этим, ОАО "АБЗ-1" вносило предложение об изменении Генплана, предлагая поменять функциональное зонирование участка с "Р3" на "4Ж" (фактически с промышленного назначения на жилую застройку). Смена зонирования увеличит стоимость актива и максимальную прибыль от продажи. Вице-губернатор Петербурга по экономической политике Евгений Елин, комментируя предложение ОАО "АБЗ-1", заявлял, что градостроительная инициатива оценивается как залоговая база, необходимая для капитализации предприятия для обеспечения его дальнейшего перебазирования.

Напомним, переезд "АБЗ № 1" властями Петербурга был инициирован в 2015 году в силу возникших претензий жителей Коломяг к экологичности производства. В марте 2020 года стало известно, что перенос предприятия возможен в промзону "Конная Лахта", против чего выступили жители МО "Лахта-Ольгино". По их мнению, завод создаст риск уничтожения экосистемы находящихся рядом заказников, а также мест обитания краснокнижных растений и птиц, выявленных экоэкспертизой Центра "ЭКОМ" на территории в южной части Конной Лахты. В ноябре в публичном поле появилась информация о том, что вместо "Конной Лахты" предприятие переедет в промзону "Белоостров" из-за отсутствия на первично выбранном участке дорожной инфраструктуры. Портал "Деловое ТВ" со ссылкой на свой источник в Комитете по промышленной политике сообщал, что в профильных комитетах "Белоостров" оценивает как наиболее подходящая площадка для размещения завода.

Фото: abz-asphalt.ru