Сегодня, 11:29
В поселке Светлое достроили асфальтобетонный завод

Производительность завода – 150 тонн в час.

В поселке Светлое в Выборгском районе почти готов для ввода в эксплуатацию государственный асфальтобетонный завод. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы и настройка программного обеспечения, сообщили в дорожном комитете Ленобласти. 

Объект проверили председатель ведомства, а также руководство ГБУ "Ленавтодор" и ГБУ "Киришское ДРСУ". Производительность завода – 150 тонн в час, там будут выпускать практически все виды смесей. Запустят производство в ближайшем будущем. 

Ранее мы рассказывали о том, что станкоинструментальный кластер создадут в Петербурге к концу года. 

Видео, фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

