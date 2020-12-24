В поселке Светлое достроили асфальтобетонный завод

Производительность завода – 150 тонн в час.

В поселке Светлое в Выборгском районе почти готов для ввода в эксплуатацию государственный асфальтобетонный завод. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы и настройка программного обеспечения, сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

Объект проверили председатель ведомства, а также руководство ГБУ "Ленавтодор" и ГБУ "Киришское ДРСУ". Производительность завода – 150 тонн в час, там будут выпускать практически все виды смесей. Запустят производство в ближайшем будущем.

