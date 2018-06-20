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Асфальтобетонный завод в Пушкине скидывал отходы в канализацию
Сегодня, 11:56
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lesjasap

Асфальтобетонный завод в Пушкине скидывал отходы в канализацию

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Прокуратура заставила компанию устранить нарушения.

В Пушкинском районе Петербурга прокуратура проверила деятельность компании "Асфальтобетонный завод номер один". По данным инспекции надзорного ведомства, организация нарушила нормы сброса загрязняющих веществ в канализационную систему города.

Специалисты рассказали, что в инженерной сети оказалась превышена норма содержания алюминия, меди, цинка, марганца и нефтепродуктов. В адрес руководства организации вынесено административное представление об устранении нарушений.

На данный момент компания произвела промывку хозяйственно-бытовой канализации и очистила колодцы. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Смольном ускорили работу с РЖД.

Фото: Piter.tv

Теги: асфальтобетонный завод, пушкин, сброс в канализацию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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