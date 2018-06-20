Асфальтобетонный завод в Пушкине скидывал отходы в канализацию

Прокуратура заставила компанию устранить нарушения.

В Пушкинском районе Петербурга прокуратура проверила деятельность компании "Асфальтобетонный завод номер один". По данным инспекции надзорного ведомства, организация нарушила нормы сброса загрязняющих веществ в канализационную систему города.

Специалисты рассказали, что в инженерной сети оказалась превышена норма содержания алюминия, меди, цинка, марганца и нефтепродуктов. В адрес руководства организации вынесено административное представление об устранении нарушений.

На данный момент компания произвела промывку хозяйственно-бытовой канализации и очистила колодцы. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Фото: Piter.tv