Асфальтобетонный завод №1 может переехать из Коломяг в промзону "Конная Лахта"

Освободившийся участок предполагается застроить жилыми домами.

Асфальтобетонный завод № 1 (АБЗ № 1) может переехать в промзону "Конная Лахта" из Коломяг. Об этом рассказала на своей странице "ВКонтакте" депутат "Справедливой России" Марина Шишкина со ссылкой на сообщение вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

Елин заявил, что участок площадью 9,8 га в Конной Лахте – лидирующий вариант для переноса производственных мощностей АБЗ №1, и территория не станет негативно влиять на расположенную рядом жилую застройку. Профильные комитеты на данный момент определяют возможность проектирования и строительства объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в новой промзоне.

Для переезда завода и его обустройства на новом месте, по словам Елина, предприятию нужно продать занимаемый им сейчас участок на Новосельсковской улице. Цену участка может поднять изменение статуса из рекреационно-ландшафтной зоны, где запрещено строительство, в зону индивидуальной малоэтажной застройки. Соответствующее предложение подано в Генплан Петербурга.

Шишкина обратилась в вице-губернатору, отмечая жалобы жителей Коломяг – горожане жаловались на выбросы с завода и беспокоились, что ландшафтную территорию застроят – после переезда АБЗ изначально планировалось построить жилые многоэтажки. Ситуация с переездом завода остается странной, поскольку рядом с АБЗ №1 расположено предприятие "АБЗ-ВАД", о котором в Смольном ничего не упомянули. Получится, что АБЗ переедет, освободившийся участок застроят жилыми домами, но находиться они будут в опасной близости от второго вредного производства.

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Фото: Марина Шишкина: Журналист, общественный деятель / "ВКонтакте"