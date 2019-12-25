Завод Toyota в Петербурге установил новый рекорд

Он увеличил производство на 1,5%.

В октябре 2019 года на конвейер завода Toyota в Петербурге встал компактный кроссовер пятого поколения RAV4 на основе инновационной архитектуры TNGA.

Из-за технологических новшеств обновлённой модели RAV4 пришлось значительно изменить весь производственный процесс.

Впервые в истории петербургского предприятия Toyota в развитие производства вложили более 30 миллиардов рублей.

По итогу 2019 года завод увеличил производство на 1,5% до 74,8 тысяч автомобилей. Бестселлером Toyota в 2019 году стал бизнес-седан Camry. Его обладателями стали 34 017 покупателей.

Кроме того, на экспорт было отправлено почти 9 тысяч в Казахстан, Кыргызстан и Беларусь.

Ранее мы сообщили, что в Петербург вернулся Opel: в городе открылся дилерский центр.

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