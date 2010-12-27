В Петербург вернулся Opel: в городе открылся дилерский центр

Автосалон расположился возле Обводного канала.

В Россию снова вернулась автомобильная марка Opel, в Петербурге после некоторого перерыва снова заработал дилерский центр. Об этом сообщил "Коммерсант".

Отмечается, что автосалон площадью 750 квадратных метров расположился у Обводного канала. Центр открыла компания "Евросиб". В автосалоне ждут покупателей минивэн Zafira Life и кроссовер Grandland X, а в следующем году в центр приедет готовый к покупке фургон Vivaro. Также в автосалоне возможно приобрести подержанные автомобили и отремонтировать собственное транспортное средство.

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