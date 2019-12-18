Кировский завод установил новый станок Skoda за 6 млн евро

. Станок занимает 800 квадратных метров и весит 250 тонн.

АО "Завод "Киров-Энергомаш", который входит в группу компаний "Кировский завод" купил и установил станок с программным управлением Skoda HCW3-262. Стоит такой станок за 5,95 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Новое оборудование купили в рамках модернизации производства. Станок занимает 800 квадратных метров и весит 250 тонн. С его помощью можно обрабатывать сложные крупногабаритные изделия. Также на нём можно сверлить, нарезать резьбу, нарезать резьбу, растачивать.

На заводе с помощью этого станка планируют делать рамы и корпуса для турбин, генераторов, компрессоров.

Логотип Кировского завода превратился в персонажа настольной игры.

Видео: ВК/ Кировский завод