Рисунок создал петербургский художник Владимир Лопатин.

Логотип Кировского завода превратился в персонажа настольной игры. Об этом сообщает Владимир Лопатин в своей группе "ВКонтакте".

Художник отметил, что этот проект - настольная игра под названием "Большая настолка". Молодой человек в течении года будет рисовать игровые карты, которые связанны с событиями и мероприятиями, в которых он принимает участие.

Изначально я отталкивался от места проведения очередного маркета, для которого мне надо было нарисовать новую карту рассказывает он

Так, художник взял за основу персонажа логотип Кировского завода.

Забавно было оживлять огромную шестерёнку с буквой "К" в центре, я боялся, что получится лажа. Потом я подумал, что такому суровому персонажу не хватает оружия, именно в этот момент я вспомнил о гербах, которые украшают станцию метро Кировский Завод. Три кирпичных трубы я нарисовал в самый последний момент работы над персонажем отмечает Лопатин

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Фото:Питерский панк/вк