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В Петербурге пройдет "Мопсоелка" в стиле "Великого Гэтсби"
Вчера, 13:20
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Rybka123

В Петербурге пройдет "Мопсоелка" в стиле "Великого Гэтсби"

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Шоу пройдет 20 января в ARTPLAY SPB.

Любители маленьких собак и "Великого Гэтсби" смогут вдоволь насладиться на предстоящем празднике под названием "Мопсоелка", которая пройдет в Петербурге в конце января.  Об этом сообщается на официальной страничке события в соцсети "ВКонтакте". 

По словам организаторов "Мопсоелка" – это не выставка животных, а семейный уютный праздник. На мероприятии будет организован конкурс костюмов, модельный показ, мастер классы, фотозоны и фотобудки,
призы и подарки,

Шоу пройдет 20 января в ARTPLAY SPB с 12:00 до 15:00.

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Фото: vk.com/newpugyear

 

Теги: великий гэтсби, мопсоелка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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