В Петербурге пройдет "Мопсоелка" в стиле "Великого Гэтсби"

Шоу пройдет 20 января в ARTPLAY SPB.

Любители маленьких собак и "Великого Гэтсби" смогут вдоволь насладиться на предстоящем празднике под названием "Мопсоелка", которая пройдет в Петербурге в конце января. Об этом сообщается на официальной страничке события в соцсети "ВКонтакте".

По словам организаторов "Мопсоелка" – это не выставка животных, а семейный уютный праздник. На мероприятии будет организован конкурс костюмов, модельный показ, мастер классы, фотозоны и фотобудки,

призы и подарки,



Шоу пройдет 20 января в ARTPLAY SPB с 12:00 до 15:00.

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Фото: vk.com/newpugyear