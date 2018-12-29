Шарапова приедет на St. Petersburg Ladies Trophy, несмотря на травму

Спортсменка получила повреждение на турнире в Китае.

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy – 2019, несмотря на травму. Об этом ТАСС заявил генеральный директор турнира, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

Мы находимся на связи с командой Марии. Знаем, что в её ближайших планах принять участие в Открытом чемпионате Австралии и нашем турнире, эти планы не менялись. Травма не должна стать проблемой, и Мария сумеет восстановиться и быть в форме к турниру. Александр Медведев, замепредседателя правления "Газпрома"

Напомним, что спортсменка получила повреждение на турнире в Китае в матче с белорусской Ариной Соболенко.

Сам турнир St. Petersburg Ladies Trophy – 2019 состоится в Петербурге с 28 января по 3 февраля.. В соревнованиях примут участие и другие мировые теннисистки – Юлия Гергес, Петра Квитова, Арина Соболенко и др.

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Фото: BIG TENNIS | ROLAND GARROS/ Вконтакте