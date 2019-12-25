В декабре 2020 года спортсменка объявила о помолвке.

Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о первой беременности в день своего 35-летия. Публикация появились в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией. подпись к фото

В декабре 2020 года спортсменка объявила о помолвке. Она согласилась выйти замуж за британского бизнесмена Александра Гилкса.

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @mariasharapova