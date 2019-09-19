Мария Шарапова объявила о помолвке

Спортсменка написала, что она ответила согласием на предложение британского бизнесмена Александра Гилкса.

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова в своем Instagram объявила о помолвке.

Спортсменка написала, что она ответила согласием на предложение британского бизнесмена Александра Гилкса. Дата свадьбы пока что не известна.

В этом году Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. За все время она одержала 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. Также она является экс-первой ракеткой мира и пятикратной чемпионкой турниров серии "Большого шлема". В 2012 году она завоевала серебро на Олимпийских играх.

Сын Валерии готовится к участию в партнерских родах.

Фото: Instagram/ mariasharapova