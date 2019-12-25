Сын Валерии готовится к участию в партнерских родах

У Арсения и Лианы родится девочка.

Сын популярной певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал своим подписчикам в Instagram, что готовится к партнерским родам.

Он опубликовали в сторис снимок с перевязанной рукой и спросил у своих подписчиков, кто уже проходил через подобное? Чтобы его допустили в родильную, Шульгину нужно пройти обследование.

Свадьба Арсения и Лианы состоялась в конце августа этого года. О беременности пара сообщила в октябре. В конце ноября супруги узнали пол будущего малыша.

Фото: Instagram/ lianashulginaa; arseniy_shulgin