Сын Валерии опубликовал снимок жены с округлившимся животом

После этого Арсений поделился еще одним снимком, где позирует, держа на коленях дочь своего друга.

Младший сын Валерии Арсений Шульгин недавно женился. Свадьба состоялась буквально через месяц после помолвки, а молодые люди состоят в отношениях меньше года.

Многие подписчики Арсения и его матери Валерии предполагали, что такая поспешная свадьба была сыграна из-за беременности невесты. Валерия такие предположения опровергла и пристыдила тех, кто их выдвигает.

Несколько дней назад Арсений поделился в stories снимками с молодой женой, где Лиана была одета в пуховик. Подписчикам снова показалось, что живот супруги Арсения уже стал довольно круглым.

После этого Арсений поделился еще одним снимком, где позирует, держа на коленях дочь своего друга. Он подписал это фото следующим образом: "Думаю, я буду крутым батей".

Фото: Instagram/ lianashulginaa; arseniy_shulgin