Иосиф Пригожин снял на видео гибкость певицы Валерии в комбинезоне

Кадры с фотосессии распространились по соцсетям.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в собственном аккаунте в социальных сетях показал ролик на котором он сидит за рулём дорогого автомобиля, а его жена Валерия легла на капот машины. При этом певица продемонстрировала грацию, стройность и гибкость. Для артистки выбрали обтягивающий наряд - комбинезон со змеиным принтом, который еще больше подчеркнул достиоинства фигуры. Известно, что кадры сделаны во время фотосессии.

"Я в свои 30 не смогла бы так стоять, спина затекла бы", "Вроде и смешно, и в то же время какая у Валерии фигура. Мне бы такую гибкость" комментарии подписчиков

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Фото и видео: Instsgram (Запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / prigozhin_iosif