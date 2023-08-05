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Иосиф Пригожин снял на видео гибкость певицы Валерии в комбинезоне

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Кадры с фотосессии распространились по соцсетям.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в собственном аккаунте в социальных сетях показал ролик на котором он сидит за рулём дорогого автомобиля, а его жена Валерия легла на капот машины. При этом певица продемонстрировала грацию, стройность и гибкость. Для артистки выбрали обтягивающий наряд - комбинезон со змеиным принтом, который еще больше подчеркнул достиоинства фигуры. Известно, что кадры сделаны во время фотосессии.

"Я в свои 30 не смогла бы так стоять, спина затекла бы", "Вроде и смешно, и в то же время какая у Валерии фигура. Мне бы такую гибкость"

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Фото и видео: Instsgram (Запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / prigozhin_iosif

Теги: валерия, иосиф пригожин, соцсети, фотосессия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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