В "Росфото" покажут, как изменился центр Петербурга за полвека

На выставке будут представлены работы Бориса Смелова, Ильи Наровлянского, Бориса Михалевкина и других.

С 30 июня по 20 августа в "Росфото" пройдет выставка "Пятнадцать минут до центра", на которой организаторы собрали 100 работ авторов, снимавших город с начала 1950-х гг. до 2000-х гг. Об этом сообщили на портале "Культура Петербурга".

Название экспозиции говорящее: фотографы покажут на кадрах части Северной столицы, находящиеся в центре. Выставка расскажет, как изменился город за 50 лет.

Так, будут представлены работы Бориса Смелова, Ильи Наровлянского, Бориса Михалевкина, Вадима Егоровского, Владимира Давыдова, Валерия Дегтярева, Александра Китаева, Людмилы Таболиной и других.

Ранее на Piter.TV: в Инженерном доме Петропавловской крепости открыта выставка картин Павла Еськова.

Фото: пресс-служба "Росфото"