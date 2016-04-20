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В Инженерном доме Петропавловской крепости открыта выставка картин Павла Еськова
Сегодня, 19:59
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В Инженерном доме Петропавловской крепости открыта выставка картин Павла Еськова

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Проект посвящен 320-летию Северной столицы.

В Инженерном доме Петропавловской крепости открылась выставка художника Павла Еськова "Городской мотив". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Проект посвящен 320-летию Северной столицы. Здесь представлено 60 работ художника за весь период его творчества. На полотнах изображены улицы Петроградской стороны и Васильевского острова, набережные рек и каналов, уютные дворики, скверы и парки.

Увидеть картины можно до 10 августа. Попасть на выставка можно по Пушкинской карте.

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Фото: Телеграм / Правительство Петербурга

Теги: инженерный дом, куда сходить в петербурге, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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