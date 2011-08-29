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Этим летом Петербург украсят более 5,5 миллионов цветов
Сегодня, 19:16
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Этим летом Петербург украсят более 5,5 миллионов цветов

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Московские ворота украшает партерный цветник с живой изгородью из спиреи и бегонии.

Эти летом Петербург украсят более 5,5 миллионов цветов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

К Петербургскому международному экономическому форуму специалисты Комитета по благоустройству создали цветочные композиции в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Московские ворота украшает партерный цветник с живой изгородью из спиреи и бегонии. Во Фрунзенском районе на Витебском проспекте высадили  газании, циннию и антирринум.

Ранее на Piter.tv: Шереметевский дворец будет закрыт до 16 июня.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга

Теги: комблаг, растения, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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