Этим летом Петербург украсят более 5,5 миллионов цветов

Московские ворота украшает партерный цветник с живой изгородью из спиреи и бегонии.

Эти летом Петербург украсят более 5,5 миллионов цветов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

К Петербургскому международному экономическому форуму специалисты Комитета по благоустройству создали цветочные композиции в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Московские ворота украшает партерный цветник с живой изгородью из спиреи и бегонии. Во Фрунзенском районе на Витебском проспекте высадили газании, циннию и антирринум.

Ранее на Piter.tv: Шереметевский дворец будет закрыт до 16 июня.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга