Шереметевский дворец будет закрыт до 16 июня

Сотрудники учреждения рекомендуют в это время посетить другие музеи.

Шереметевский дворец не будет работать с 12 по 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Ну как не будет – сперва праздник, потом выходной, а дальше будем готовиться к выставке тюркских музыкальных инструментов, про которую ещё обязательно расскажем. Чтобы вы не грустили, собрали четыре отличных способа не скучать эту неделю. Пресс-служба Шереметевского дворца

Сотрудники учреждения рекомендуют в это время посетить другие музеи. Кроме того, в Петербурге пройдет множество мероприятий в честь Дня России. Планируются различные фестивали. Петербуржцы смогут бесплатно посетить Музей железных дорог в День России. 12 июня в городе пройдет Фестиваль национальных кухонь 12 июня. С 16 по 18 июня на "Острове фортов" отметят праздник Петра Великого.

Фото: ВКонтакте / Шереметевский дворец – Музей музыки